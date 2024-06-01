01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
ABONE OL
Bursa’da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı

Bursa'da aç kalan tilki kendisine yiyecek uzatıp sevmek isteyen vatandaşın elini ısırdı. Elinden yaralanan vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör