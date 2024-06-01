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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, yaya ezilmekten son anda kurtuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, yaya ezilmekten son anda kurtuldu

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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