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7'nci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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7’nci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü

Muş'ta, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen A.S. (2) hayatını kaybetti. Bebeğin düşmesi ve yaşanan korkulu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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