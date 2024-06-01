FETÖ’nün ’sınav usulsüzlüğü’ne operasyon! 6 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

BİR BİR İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gerçekleştirilen ifadelerinde örgütün usulsüzlüklerini itiraf etti. Buna göre; gözaltına alınan aktif polis memuru A.O., PMYO sınavından 1 hafta önce FETÖ/PDY'ye ait bir yurtta 'Ağabey' denilen örgüt mensubu N.Y.'nin, içerisinde soruların bulunduğu kitapçığı 'Daha önceki yıllarda çıkmış sorular' adı altında verdiğini, soruları ve cevaplarını ezberlediklerini söyledi. A.O., sınavda soruların aynısının çıktığını ve aldığı yüksek puanla polis olduğunu itiraf etti.