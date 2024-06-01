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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, taziyeleri kabul etti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, taziyeleri kabul etti

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretlerinde bulunuldu.

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