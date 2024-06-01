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Ankara'da trafik kazası geçiren polis hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Ankara’da trafik kazası geçiren polis hayatını kaybetti

Ankara'da trafik kazası geçiren 30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

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