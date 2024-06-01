Türk Yıldızları’nın HÜRJET ile kol uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Türk Yıldızları da özgün akrobasi hareketleriyle gösteri yaptı.



Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de eşlik etti.



Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı olarak da adlandırılan Türk Yıldızları'nın kol uçuşunda yer alan HÜRJET, tatbikatı takip eden yabancı ülke temsilcileri tarafından da yakından gözlemlenme imkanı buldu.