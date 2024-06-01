Türk Yıldızları'nın HÜRJET ile kol uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Türk Yıldızları da özgün akrobasi hareketleriyle gösteri yaptı.
Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de eşlik etti.
Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı olarak da adlandırılan Türk Yıldızları'nın kol uçuşunda yer alan HÜRJET, tatbikatı takip eden yabancı ülke temsilcileri tarafından da yakından gözlemlenme imkanı buldu.
Öte yandan, söz konusu gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüler de nefesleri kesti. Kokpit içerisine yerleştirilen ve 360 derece çekim yapabilen kameralar ile kaydedilen görüntülerde, HÜRJET'in, Türk Yıldızları'nın manevralarına eşlik ettiği anlar yer aldı.
TATBİKAT İKİ SAFHADA 45 ÜLKENİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI
EFES-2024 Tatbikatı, 25 Nisan-8 Mayıs'ta "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve 9-30 Mayıs'ta "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirildi.
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