Cani anne "Karagül" serbest kaldı soluğu yine TikTok'ta aldı! Çocukları kanlar içindeyken bile yayın açmıştı...

"İYİ BİR ANNEYİM"

Sabah'ta yer alan habere göre; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve sosyal medya yasağı getirilen Merve Ceran, tahliye olduktan sonra soluğu yine sosyal medyada aldı. TikTok tarafından 177 bin takipçili hesabı silinen Merve Ceran, 'Karagül Ebrar' adıyla yeni bir hesap açtı. Ceran, kendisinin iyi bir anne olduğunu ve haksız yere çocuklarının kendisinden alındığını söyledi. Ceran, daha sonra kendisi gibi TikTok fenomeni olan arkadaşı Hülya Mizgin ile çiğköfte yerken pozlar verdi.