Cani anne "Karagül" serbest kaldı soluğu yine TikTok'ta aldı! Çocukları kanlar içindeyken bile yayın açmıştı...
"Karagül" takma adıyla TikTok'ta yayın yapan Merve Ceran isimli şahsın, yayınlarından kendisine sarılmak isteyen çocuklarını terslemesi ve 7 yaşındaki kızını dövmesi büyük tepki çekmişti. Yaptığı bir yayın sırasında ise başını fırına çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam etmesi sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü. Yaşananlar sonrası Bakanlık 3 çocuğu korumaya alırken, Merve Ceran ise tutuklanmıştı. Geçtiğimiz gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve sosyal medya yasağı getirilen Merve Ceran, tahliye olduktan sonra soluğu yine sosyal medyada aldı.
Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan Merve Ceran adlı kadın, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı. Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden kullanıcının bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi.
7 YAŞINDAKİ KIZINI DÖVDÜ, OĞLUNU BANYOYA KİLİTLEDİ
Açtığı canlı yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını tersleyen anne Merve Ceran yayın esnasında 7 yaşındaki kızını dövdü. Oğlunu da rahat canlı yapabilmek için banyoya kilitleyen kadın, çocuklarıyla ilgilenmediğini söyleyen sosyal medya kullanıcılarına da hakaret etti. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edip, SMA hastalarına yardım edenleri de eleştirdi.
CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Canlı yayın sırasında kafasını çarparak yaralanan oğlu M'yi kucağına alarak yayına devam eden kadının hastaneden sonra iki çocuğunu da yeni tanıdığı komşusuna bırakarak yemeğe gittiği ortaya çıktı. Yemek yediği sırada yine canlı yayın açan kadın, polisleri görünce neye uğurladığını şaşırdı. Polislere, "TikTok belim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim" diyen Merve Ceran gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı Merve Ceran hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.
TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında Merve Ceran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"İYİ BİR ANNEYİM"
Sabah'ta yer alan habere göre; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve sosyal medya yasağı getirilen Merve Ceran, tahliye olduktan sonra soluğu yine sosyal medyada aldı. TikTok tarafından 177 bin takipçili hesabı silinen Merve Ceran, 'Karagül Ebrar' adıyla yeni bir hesap açtı. Ceran, kendisinin iyi bir anne olduğunu ve haksız yere çocuklarının kendisinden alındığını söyledi. Ceran, daha sonra kendisi gibi TikTok fenomeni olan arkadaşı Hülya Mizgin ile çiğköfte yerken pozlar verdi.
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