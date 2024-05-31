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Mersin'de 67 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Mersin’de 67 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir fabrikada çalışan 57 kişide karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetler oluştu. Bu işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

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