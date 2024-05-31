31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

KADES hayat kurtardı: Kayseri'de bir kadına tüfek doğrultan kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
KADES hayat kurtardı: Kayseri’de bir kadına tüfek doğrultan kişi yakalandı

Kayseri'de, eski sevgilisi olan kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulaması ile polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, L.T'nin (46), işe giderken önünü kestiği kadına tüfek doğrulttuğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kadın Destek Uygulamasından (KADES) gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin L.T'yi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Bu arada, zanlının eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının işe giderken tüfekle önünü kesmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör