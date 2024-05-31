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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı geçirdiği trafik kazasında yaralandı! Alper Gezeravcı'nın sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı geçirdiği trafik kazasında yaralandı! Alper Gezeravcı’nın sağlık durumu nasıl?

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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