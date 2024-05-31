Aydın minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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