İstanbul’da plajlar yeni sezona hazır! Giriş ücretleri belli oldu

İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanıyor. Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu. Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde fiyatlar, hafta içi ve hafta sonunda farklılık gösteriyor. Sarıyer'de yer alan işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişirken, Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değiştiği, Florya'da ise 500 lira olduğu görüldü. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla göre ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu. Büyükada'da özel plajlara giriş ücretlerinin hafta içi 500 lira ile 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aştığı öğrenildi. Büyükada bitişiğindeki Sedef Adası'nda bulunan bir tesis ise bun liralık giriş ücretiyle dikkat çekti. İşletmeci Selahattin Akgün, "Maliyetlerimizde artış var, geçen sene girişlerimiz 350 liraydı, bu sene ise 500 lira oldu. Arada 150 lira fark var, diğer yerlerde Şile'de orada burada 750 lira, 1000 lira istiyorlar, yazık. İnsanlar rahat rahat gelsin, burada para değil de yalnız masraflarımız çıksın. Kazancımızı başka zaman da yaparız, masrafımız çıksın yeter bize" dedi

İstanbul'da, yaklaşan yaz sezonuna hazırlanan plaj tesisleri ve turistik işletmeler, Haziran ayının başı itibarıyla açılacak. Sahil bölgelerinde hizmet veren tesislerde giriş ücretleri de belli oldu. Birçoğunda yalnızca şemsiye, şezlong ve duş hizmetinin ücrete dahil olduğu işletmelerde fiyatların ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu tercihine göre değiştiği görüldü.