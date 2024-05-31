Tunceli'de "mutlu sonla biten masaj" vurgunu! İlana inandı göğüs ve dudak silikonu teminatı adı altında dolandırıldı

'EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA TEHDİT ETTİLER'

Başından geçenleri DHA'ya anlatan B.C., öncelikle eşini aldatma yoluna gittiği için çok pişman olduğunu ifade ederek, "Sosyal medyada gezinirken mutlu sonla biten masaj reklamına denk geldim. Biraz ilgimi çekti açıkçası. Reklama bir kere tıkladım. Sonra kendi WhatsApp uygulamasında mesaj sohbeti açıldı. Kendileriyle görüştüm, birçok bayan fotoğrafı attılar ve içlerinden bir kadını seçtim. Öncelikle düşük miktarda yapıyorlar. Bin lira istendi, kendilerine yolladım. Geceliği 5 bin liraydı kabul ettim. Değişik fantezi özellikleri varmış, bunlardan bazılarını seçtim ve ücret arttı. Ondan sonra, 'Bu bayan size gelirken normal bir şekilde gelmeyecek, birazcık riskli, bunların silikonları var. Göğsünde silikonları var, dudak silikonu var. Bunlara zarar gelirse bunların teminatı adı altında biz para alıyoruz sizden' dediler. İlk olarak bunun için 7 bin 500 lira istendi, kabul edip gönderdim. Sonra ekstralar eklendi, 50 bin liraya kadar çıktı. Ben bir kısım daha ödedim. Kadın adresime gelmedi ve benden tekrar para istendi. Ben de göndermedim ve 'Paramı geri istiyorum' dedim. Bu sefer, 'Biz eşinizi, çoluk çocuğunuzu biliyoruz. Onlardan ücreti alırız' diyerek tehdit ettiler. Şaşırdım ve çok korktum. 'Siz evlisiniz, eşiniz şu, çocuklarınız bu, görüşme kayıtlarını onlara atarız' denildi" dedi.

'AİLE HAYATIMI SÜRDÜRECEĞİM'

Bu tehditten sonra benden tekrar para istendiğini anlatan B.C., "Kredi çektim ve toplam 220 bin lira onlara yolladım. Pişmanım, sonuna kadar pişmanım. Çünkü siz bu duruma kapılıyorsunuz. 'Bin liradan ne olacak' diyorsun. Ama bir bakıyoruz cebinizden 200 bin lira para gitmiş. Bu durum herkesin başına gelebilir. Hem param gittiği için hem de eşimi aldatmayı seçtiğim için çok pişmanım. En iyisi hiçbir şeye bulaşmayacaksın. Düz bir aile hayatımı sürdüreceğim. Öbür türlü başına her şey gelebilir. Başka şeyler de gelebilirdi. Şebekenin çökertildiğini öğrendim. Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kısa sürede onları yakalamış, çok mutlu oldum. Kendilerini tebrik ederim. Ayrıca bana çok iyi davrandılar, ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.