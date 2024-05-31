Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.