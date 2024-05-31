Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 6 kişinin de arandığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılanlardan, 6 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 insansız hava aracı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06, DEGAK-07) daha sevk edildi.
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