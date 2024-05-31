Önce yağmur sonra sıcak vuracak! İstanbul kavrulacak! İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ancak önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselişe geçeceği kaydedildi. Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 32 dereceyi bulacağı kaydedildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN...
Yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz yağışlı geçecek. Pazar gününden itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Ege kıyılarında açık ve güneşli hava hakim olacak.
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