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Slovenya'da hükümet binasına Filistin bayrağı asıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Slovenya’da hükümet binasına Filistin bayrağı asıldı

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki hükümet binasına Filistin bayrağı asıldı. Slovenya Meclisinin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.

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