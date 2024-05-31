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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayrak değişimi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayrak değişimi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Soğukpınar, Malezya Havalimanları Holdings Berhad'ın (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik işbirliğinin sona erdirmesinin ardından 31 Mayıs'ta görevinden ayrılacak.

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