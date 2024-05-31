FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Kemalettin Özdemir hakim karşısına çıkacak
FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturmanın ardından "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açılan Kemalettin Özdemir'in 11 Eylül 2024'te yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılması talep edilen Kemalettin Özdemir'in yargılanmasına 11 Eylül'de başlanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucuna Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2024'te görülmesini kararlaştırdı.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, Özdemir'in FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün tepe yönetimindeki kişilerle telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiği anlatıldı.
Özdemir'in FETÖ mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu, bu durumun da HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu belirtildi.
Uzun yıllar örgüt hiyerarşisi içerisinde sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ifade edilen Özdemir'in, hiyerarşik olarak örgüt üyeleri üzerinde bir konumda olduğu ve örgütsel faaliyetlerin organizasyon ve icrasında "harekete geçiren" olarak rol üstlendiği hususunda hiçbir şüphenin bulunmadığı kaydedildi.
Mevcut delil durumu karşısında Kemalettin Özdemir'in terör örgütü içinde yönetici sıfatıyla aktif ve etkin görev üstlendiği, örgütün kuruluş amaçlarını, ideolojisini, fikir, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü örgüt hiyerarşisine dahil olduğu anlatılan iddianamede, Özdemir'in üzerine atılı "örgüt yöneticiliği" suçunu işlediği kanaatine varıldığı bildirildi.
İddianamede, "Şüphelinin 2015'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek vermiş olduğu ifade içeriğinde yer alan bilgiler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma şartları içerisinde yer alan, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya, örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak verilen elverişli bilgi kapsamında mütalaa edilebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu bilginin elverişliliği, örgütün örgütlenme biçimi, failin örgüt yapılanmasındaki konumu ile örgütte geçirdiği süre ve katıldığı faaliyetler gibi kıstaslar göz önüne alınarak mahkemece takdir edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
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