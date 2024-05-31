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Son dakika | Valilik duyurdu! Taksim ve Şişhane metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Son dakika | Valilik duyurdu! Taksim ve Şişhane metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.

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