Deprem uzmanından o il için korkutan uyarı: 3 segment birden kırılırsa 7,2 büyüklüğünde...

Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor. Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor. Özellikle fayın, deprem tekrarlama periyodunu bulmak istiyoruz. Faylar üzerinde hendek açıp geçmişini öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.