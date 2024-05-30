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Eskişehir'de HES trafosu patladı! 14 işçi hastanelik oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Eskişehir’de HES trafosu patladı! 14 işçi hastanelik oldu

Eskişehir'in Alpu ilçesi Gökçekaya Barajı'nda kurulu hidroelektrik santrali (HES) üretim tesisinin trafosunda yaşanan patlama yürekleri ağza getirdi. Tesisteki işçilerin çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü ancak dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alpu ilçesindeki Gökçekaya Barajı'na kurulu olan HES'in üretim tesisi trafosunda akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Hemen ardından ise trafoda yangın çıktı.

Tesisteki işçiler yangını kısa sürede söndürürken, ihbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında oluşan yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

PATLAMAYA SORUŞTURMA

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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