31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Mehmetçik ve Gazze için sabah namazında dua edildi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
Mehmetçik ve Gazze için sabah namazında dua edildi

Adana'da, Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör