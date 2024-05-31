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Bilecik'teki camilerde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı düzenlendi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Bilecik’teki camilerde Filistin’e destek, Gazze’ye dua programı düzenlendi

Bilecik'teki camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" programı kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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