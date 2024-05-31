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İstanbul'daki camilerde Filistin'de katledilenler için dua edildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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İstanbul’daki camilerde Filistin’de katledilenler için dua edildi

İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün akşam sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulunmuştu.

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