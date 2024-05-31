31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran tıp öğrencisinin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıktı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
Şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran tıp öğrencisinin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıktı

Edirne'de şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran tıp fakültesi öğrencisi Nursu Menekşe'nin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör