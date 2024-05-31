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Interpol'ün aradığı yabancı uyruklu şahıs Alanya'da yakayı ele verdi!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Interpol’ün aradığı yabancı uyruklu şahıs Alanya’da yakayı ele verdi!

Belçika'da "sahtecilik" suçu nedeniyle uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şahıs, düzenlenen operasyon ile Alanya’da kıskıvrak yakalandı.

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