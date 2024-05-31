Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında gelişme: Firari 6 kişi tutuklandı

26 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 151 sayfalık iddianamede 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine ateş açılması nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor.