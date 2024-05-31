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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında gelişme: Firari 6 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında gelişme: Firari 6 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz sene Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında taraflar arasında barış sağlandı. Kavga nedeniyle firari olan 6 şüpheli ise barış yapıldıktan sonra teslim oldu ve yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı. 151 sayfalık iddianamede ise 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı.

6 FİRARİ TESLİM OLDU VE TUTUKLANDI

İlçede barış töreni gerçekleştirilirken silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık, avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Sanıklar, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

26 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 151 sayfalık iddianamede 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine ateş açılması nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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