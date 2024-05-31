Hiç Merak Ettiniz Mi? Kot Pantolonlardaki Küçük Ceplerin Gizli İşlevi Ne? Tarihten Gelen Bir Miras Olarak Kaldı

Geçmişten Gelen Bir Miras: Saat Cebi

Günümüzde dijital saatler hayatımızın her alanında yer alırken, eskiden insanlar cep saati kullanıyorlardı. Bu küçük cepler, tam da bu köstekli saatleri taşımak için tasarlanmıştı. Bu nedenle, bu ceplere "saat cebi" de denilmektedir.