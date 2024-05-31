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Bingöl'de bir kömürlükte 1 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Bingöl’de bir kömürlükte 1 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin kömürlüğünde 1 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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