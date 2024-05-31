İstanbul'da otele el bombalı saldırı! Korku dolu anlar kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir otele çalıntı motorla gelen şahıs, içeri pimi çekilmiş el bombası attı ardından ise silahla ateş açtı. Otelden de silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanan şahıs bölgeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Küçükçekmece'de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açtı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, 34 EKS 381 plakalı çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı.
El bombası patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören bir otel çalışanı silahla karşılık verdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JPMorgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Aşağı yönlü revize
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!