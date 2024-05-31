İstanbul’da otele el bombalı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

Küçükçekmece'de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açtı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.





Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, 34 EKS 381 plakalı çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı.