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El Nino ağaçları kış uykusundan erken uyandırdı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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El Nino ağaçları kış uykusundan erken uyandırdı

Türkiye'de 2023'ün kasım ve aralık ayları ile 2024'ün ocak, şubat ve nisan ayları bugüne kadarki en sıcak aylar olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu durumun hem orman hem de kent içindeki ağaç ve bitkilerin kış uykusundan daha erken uyanmalarına yol açtığını söylüyor.

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