Ekipler kayıp çocuğu 4 kilometre uzakta uyurken buldu

Kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı bir arama başlatıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 5 Jandarma Asayiş Timi, 1 İz Takip Köpeği, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 İstihbarat Timi ve 1 Termal Dron dahil olmak üzere toplam 46 personel bölgeye sevk edildi. Ayrıca, Jandarma ekiplerine AFAD ekibi ve köylüler de destek verdi.