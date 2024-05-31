Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi öldü

Karahisar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir inşaatta beton döküldükten sonra aracın destek ayakları kapatıldı. Ancak bu sırada inşaat işçisi Mustafa Marık'ın başı, metal ayakla aracın arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.