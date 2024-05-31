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Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde, beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi Mustafa Marık (51), hayatını kaybetti. Marık'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karahisar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir inşaatta beton döküldükten sonra aracın destek ayakları kapatıldı. Ancak bu sırada inşaat işçisi Mustafa Marık'ın başı, metal ayakla aracın arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi Marık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Marık'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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