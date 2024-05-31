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Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan uçağa binen ve "Ciciş kardeşler" olarak tanınan Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. Ersoy, Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

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