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Düzce'de tankere çarpan TIR'da aynı aileden 5 kişi yaralandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Düzce’de tankere çarpan TIR’da aynı aileden 5 kişi yaralandı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda tankere arkadan çarpan TIR'ın şoförü, eşi, gelini ve 2 torunu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ercan Yaman yönetimindeki 55 ANY 148 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Ramazan Kaya'nın kullandığı 01 CNJ 70 plakalı tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR'da bulunan Emine Yaman, aracın ön camından yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kupada sıkışan Hasime Yaman, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan TIR şoförü Ramazan Yaman, eşi Hasime, gelini Emine ve torunları Huzeyfe (4) ile Yunus Emre Yaman (6), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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