Adana'da şaşkına çeviren olay! Gören bir daha baktı
Adana'da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile 'Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile 'Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün' yazılı ilan asıldı.
"ALDATMA KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ"
Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile 'Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor', 'Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun', 'Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz' yazıları dikkat çekti.
İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
"ARKADAŞ GRUBUNDAN PAYLAŞACAĞIM"
Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, "Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana'nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım" diye konuştu.
"YAZILANLAR DOĞRUYSA HAK ETMİŞ"
Hira Naz isimli genç kız ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, "Görünce şaşırdım, hiç beklemiyordum. Kesinlikle aldatılmış olduğunu düşündüğüm bir kadın yapmıştır. Aslında üzüldüm ama ben de olsam yapardım. Yazılanlar doğruysa hak etmiş. Gördüğüm yerde gerçekten suratına tüküreceğim" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!
- WhatsApp çöktü mü, sorun mu var? WhatsApp "Bağlanılıyor" sorunu nedir, nasıl düzelir? 30 Mayıs son dakika...
- Evi, arsası, dükkanı olanlar hemen e-Devlet'e girsin! O tarih son
- %1'lik zekiler bile zorlanıyor! Güvercinler arasındaki gizli kediyi 8 saniyede bulabilir misin?