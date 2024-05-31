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20 ayrı suça karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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20 ayrı suça karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 2 haftada 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

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