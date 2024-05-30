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Van'da kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları açıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Van’da kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları açıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yaylaların yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları kardan temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı

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