İETT otobüsünde taciz iddiası! Lise öğrencisi tepki gösterdi o anlar görüntülendi
İstanbul Beykoz'da bir İETT otobüsündeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Evine gitmek isteyen lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini iddia ederken, yaşanan tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz gün Beykoz Bulgurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, E. Y. İsimdeki bir lise öğrencisi Bulgurlu metro durağından Kavacık'a doğru gitmek için İETT otobüsüne bindi.
Yine aynı otobüste karşısında oturan K.A. isimli bir şahıs cinsel tacizde bulundu. Durumu fark eden E.Y., tacizciye bağırarak tepki verdi.
Yaşanılan olayın otobüs şoförüne bildirilmesi üzerine, İETT otobüsünün şoförü tarafından otobüs durdurularak polis ekipleri çağrıldı.
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