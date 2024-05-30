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Aydın'da kaza numarasını kimse yutmayınca genç kadın ayağa kalktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Aydın’da kaza numarasını kimse yutmayınca genç kadın ayağa kalktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir erkekle tartışıyor gibi yapan genç kadın, karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Hareketsiz şekilde yatan kadının numarasını çevredekiler yutmayınca ayağa kalktı.

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