SİBERGÖZ-42 operasyonu! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
Dolandırıcılara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi. Operasyonda 'Aşkım Kapışmak' da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerine ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Son olarak Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendi. Operasyonda Aşkım Kapışmak da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
127 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu X hesabından "1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 1️27 şüpheli yakalandı" sözleriyle duyurdu.
Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda;
"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1️ Milyar Dolar (yaklaşık 3️2 Milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1️27 şüpheli yakalandı.
OPERASYONLAR SONUCUNDA:
1️ Milyar TL değerinde 1️77 adet taşınmaz ve 6️1 adet taşınır mal varlığına,
1️ adet ruhsatsız tabanca,
1 adet kuru sıkı tabanca ve
Çok sayıda dijital materyale el konuldu." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!
- WhatsApp çöktü mü, sorun mu var? WhatsApp "Bağlanılıyor" sorunu nedir, nasıl düzelir? 30 Mayıs son dakika...
- Evi, arsası, dükkanı olanlar hemen e-Devlet'e girsin! O tarih son
- %1'lik zekiler bile zorlanıyor! Güvercinler arasındaki gizli kediyi 8 saniyede bulabilir misin?
- Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika
- Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda
- Dünyanın en tehlikeli bitkisi: Dokunanın kabusu olacak
- Dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı: Listeye 3 ilimiz damga vurdu
- Artık daha kolay! ATM'ye gidecekler sistem değişti!
- Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: "Bayram hazırlığı var!"
- Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...
- Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?