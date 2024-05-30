SİBERGÖZ-42 operasyonu! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

127 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu X hesabından "1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 1️27 şüpheli yakalandı" sözleriyle duyurdu.

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda;

"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1️ Milyar Dolar (yaklaşık 3️2 Milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1️27 şüpheli yakalandı.