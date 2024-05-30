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Pasta imalathanesinde facianın eşiğinden dönüldü! Tüp patladı yangın çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Pasta imalathanesinde facianın eşiğinden dönüldü! Tüp patladı yangın çıktı

Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde mutfak tüpü patladı. Korku dolu anlarda yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İmalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Cumhuriyet Mahallesi Orman Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktıVatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ARAÇLA ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın imalathanede hasara yol açtı.Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, gazetecilere, gelen ihbarın ardından 8 personel ve 3 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldığını anlatan Üstün, imalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

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