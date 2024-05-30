Pasta imalathanesinde facianın eşiğinden dönüldü! Tüp patladı yangın çıktı

Cumhuriyet Mahallesi Orman Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktıVatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.