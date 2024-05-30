Kaçakçılara geçit yok! 12 noktada eş zamanlı operasyon: 12 kişi yakalandı

ÇOK SAYIDA TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, yaklaşık 5 ay sürdürülen çalışmanın ardından 8 ev, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 bin 663 dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilogram kıyılmış tütün, birer kilogramlık 500 boş tütün paketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.