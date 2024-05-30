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Kaçakçılara geçit yok! 12 noktada eş zamanlı operasyon: 12 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Kaçakçılara geçit yok! 12 noktada eş zamanlı operasyon: 12 kişi yakalandı

Kocaeli'de 8 ev, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda, 143 bin 663 dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilogram kıyılmış tütün, birer kilogramlık 500 boş tütün paketi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

ÇOK SAYIDA TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, yaklaşık 5 ay sürdürülen çalışmanın ardından 8 ev, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 bin 663 dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilogram kıyılmış tütün, birer kilogramlık 500 boş tütün paketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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