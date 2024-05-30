İzmir’de 24’ü çocuk 49 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs saat 09.05'te, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.