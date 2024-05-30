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Öğrencinin üzerine arabasını sürdüğü iddia edilen müdür yardımcısı açığa alındı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Öğrencinin üzerine arabasını sürdüğü iddia edilen müdür yardımcısı açığa alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B.'yi okul servisinden indiği sırada üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı A.Ç. açığa alındı.

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