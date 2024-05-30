Antalya’da sahte plakalı ambulansla kaçak sigara ticareti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin durdurduğu ambulansta kaçak sigara ele geçirildi. Muğla'da bir şirket üzerine kayıtlı olan ambulansın trafikten men edildiği ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Ambulans şoförünün ise farklı suçlardan sabıkasının olduğu bildirildi.



Olay, dün saat 16.45 sıralarında Gazipaşa'da yaşandı. Polis, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 01 FEF 37 plakalı ambulansı gelen ihbar üzerine durdurdu. Ambulans ve şoförü üzerinde incele yapan ekipler, ambulansa sahte plaka takıldığını, ambulansın sigortasız şekilde trafiğe çıkarıldığını tespit etti.