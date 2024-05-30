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Antalya'da sahte plakalı ambulansla kaçak sigara ticareti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Antalya’da sahte plakalı ambulansla kaçak sigara ticareti

Antalya'da sahte plaka takıldığı öğrenilen ambulansla kaçak sigara ticareti yapıldığı ortaya çıktı. Ambulans şoförünün de araması olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili adli işlem başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin durdurduğu ambulansta kaçak sigara ele geçirildi. Muğla'da bir şirket üzerine kayıtlı olan ambulansın trafikten men edildiği ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Ambulans şoförünün ise farklı suçlardan sabıkasının olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Gazipaşa'da yaşandı. Polis, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 01 FEF 37 plakalı ambulansı gelen ihbar üzerine durdurdu. Ambulans ve şoförü üzerinde incele yapan ekipler, ambulansa sahte plaka takıldığını, ambulansın sigortasız şekilde trafiğe çıkarıldığını tespit etti.

Ayrıca ambulansın gerçek plakasının 34 EU 2282 olduğu, Muğla ili Milas ilçesinde hasta ve cenaze nakil işlemleri yapan bir şirket üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Sahte plaka takılıp, sigortasız şekilde trafiğe çıkarılan ambulansta arama yapan polis ekipleri, ambulansta kaçak sigara ele geçirdi.



AMBULANS ŞOFÖRÜ ARANAN ŞAHIS ÇIKTI
Ambulans şoförünün Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan polis ekipleri, şahsın farklı suçlardan sabıkası olduğunu belirledi. Ambulans şoförüne, sigortasız araç kullanma, kırmızı ışık ihaleli ile birlikte farklı ihlallerden 36 bin TL idari para cezası uygulandı. Arandığı suçlardan dolayı gözaltına alınan ambulans şoförü hakkında araca sahte plaka takmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Ambulans ise trafikten men edildi.

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