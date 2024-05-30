30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsız kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsız kamerada

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir marketten yaklaşık 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsızın market içerisindeki ürünleri çaldığı ve iş yeri kepengini zorlayarak açtığı anlar kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör