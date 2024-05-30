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Kahramanmaraş’ta itfaiye ekibi yanan evdeki bebeği son anda kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Kahramanmaraş’ta itfaiye ekibi yanan evdeki bebeği son anda kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangında itfaiye ekipleri evdeki bebeği yanmaktan son anda kurtardı.

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