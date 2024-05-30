Lig bitti kavga bitmedi! Kalamış'ta Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi | Ufak çaplı yangın çıktı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu.
BİRBİRLERİNE MEŞALE ATTILAR
Ali Koç'un etkinliğine gelen Fenerbahçe kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar, arasında önce sözlü atışmalar, sonra küfürleşmeler başladı. İki taraf da birbirine meşaleler atmaya başladı.
TESİSTE YANGIN ÇIKTI
Sarı-lacivertli kongre üyeleri, Galatasaraylıların şampiyonluk kutladığı tesislere gitti. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.
GALATASARAY LOGOSUNU SÖKTÜLER
Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu sökerek Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdi.
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